Регіонал: у "поправках Кличка" фальсифікацій не було

Про це заявив народний депутат України, заступник голови парламентської фракції ПР Олег Зарубінський.

«Перша експертиза підтвердила справжність підписів депутата від БЮТ Ігоря Бриченка – автора скандальної поправки. А друга експертиза довела, що ніякого монтажу в документі не було», - пояснив народний депутат.

Він нагадав, що за результати експертизи експерти несуть кримінальну відповідальність. На відміну від депутатів «УДАРу» та БЮТу, які можуть голослівно стверджувати, що завгодно.

«Тому «Батьківщині», якщо вони (її представники. - Ред.) хочуть зберегти нормальні відносини з «УДАРом», варто попросити вибачення і визнати свою помилку. Подальше заперечення очевидних фактів тільки підсилює підозри у подвійній грі, які опозиційні фракції ведуть одна проти одної», - повідомив парламентарій.

«Експертиза довела, що підпис Ігоря Бриченка під документом справжній, і що весь документ був надрукований на одному принтері. Тобто Ігор Бриченко свідомо поставив підпис під проектом закону, і ніякого подвійного дна тут немає», - сказав він.

На його думку, залишилося зробити останній крок - вислухати свідчення депутатів під присягою суду. «Якщо вони підуть проти експертизи, то це буде неправдиві показання при свідках. Тоді їх можна буде притягнути до кримінальної відповідальності після закінчення терміну депутатського мандата і скасування їх недоторканності. Сподіваюся, що до цього не дійде, і у депутатів «УДАРу» та «Батьківщини» вистачить совісті розповісти людям правду – як усе було насправді», - підсумував Олег Зарубінський.