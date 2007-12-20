Регіонал Кисельов: нехай Яценюк вчиться у іншому місці

Нардеп-регіонал Василь Кисельов стверджує, що його фракція не підтримала рішення про проведення наступного засідання ВР після реєстрації нових депутатів у ЦВК, оскільки спікер Парламенту Арсеній Яценюк, щойно 14 нардепів були позбавлені депутатських повноважень, був зобов`язаний дати команду на пульт заблокувати їхні картки, проте він цього не зробив. Згідно регламентним нормам, ухвала про дострокове позбавлення депутатських повноважень вступає в силу з моменту голосування, нагадує депутат.

«Ну, скільки ж можна? Я постійно йому говорю: Арсеній Петрович, вчися скоріше! – Цитує Кисельова сайт Партії регіонів. - Є норми Регламенту. Якщо ти не можеш, то на таку посаду приходити вчитися не можна. У нас парламентсько-президентська республіка, а не навпаки. І перша особа в державі сьогодні все-таки вважається спікер. І якщо він прийшов вчитися, то нехай він вчиться у іншому місці», - зауважив Кисельов.

Депутат підкреслив, що «постійно на весь світ показувати країну у такому вигляді» – це неприпустимо. «Ми не голосували і пішли із зали з тієї причини, що Голова Верховної Ради постійно порушує Регламент. Він зобов`язаний був дати команду заблокувати картки. І ми кричимо, ми показуємо йому руками – він не реагує. Скільки ж це продовжуватиметься?» - додав він.