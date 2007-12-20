Аваков збирається позбавити Харків радості?

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ у понеділок, 24 грудня, внесе подання до Верховної Ради України щодо призначення перевиборів міського голови Харкова та міської ради Харкова.

Про це він повідомив у коментарі офіційному сайту блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

“У понеділок, відповідно до ст. 78 ч.4 Закону України «Про місцеве самоврядування», я подам подання у Верховну Раду України щодо призначення перевиборів міського голови Харкова та міської ради Харкова”, - сказав він.

За його словами, відставка харківської міської влади, “про незадовільну оцінку роботи якої свідчить зменшення на 110 тис. кількості голосів, відданих «регіоналам» виборцями під час парламентських виборів цього року, була однією з передвиборних обіцянок блоку «НУ-НС».

А.АВАКОВ зазначає, що подання щодо призначення перевиборів міського голови та міської ради Харкова є «надзвичайно серйозним документом, що налічує декілька розділів, у яких детально перелічуються порушення, яких припустився Михайло ДОБКІН”. “У деяких випадках рішення має приймати прокурор», - додав голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, що сьогодні журнал "Корреспондент” в рамках свого щорічного проекту назвав харківського мера Михайла ДОБКІНА"Оратором року". Премії була удостоєна спроба ДОБКІНА записати звернення до городян. "Ця історія принесла декілька днів радості всім українцям, у яких є Інтернет, де можна було побачити цей запис. Це на декілька днів паралізувало роботу офісів в усіх великих містах країни", - сказала заступник головного редактора журналу «Корреспондент» Ганна МОРОЗ.