У Ющенка кажуть, що кримінальні справи проти Цушка ніхто не закривав

Постанови про відкриття кримінальних справ стосовно екс-міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА є чинними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України з правових питань Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу для преси.

Коментуючи останнє рішення Печерського районного суду Києва, який відмовив адвокату В.ЦУШКА, І.ПУКШИН наголосив, що «де-юре і де-факто постанови Генеральної прокуратури про відкриття кримінальних справ є чинними».

І.ПУКШИН висловив здивування, чому Генрокуратура досі не розслідує ці справи.

Водночас він відмовився говорити про те, чи ініціюватиме Президент України Віктор ЮЩЕНКО зміну генерального прокурора, зауваживши, що найближчим часом Президент сам оприлюднить своє рішення з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Печерський райсуд Києва за скаргою адвоката В.ЦУШКА скасував постанову про порушення 4 кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будівлі Генпрокуратури 24 травня, у тому числі і щодо на той час міністра внутрішніх справ. Рішення про скасування постанов про порушення кримінальних справ Печерський суд ухвалив на підставі того, що при їх винесенні не було проведено відповідну дослідчу перевірку.

У провадженні Генпрокуратури залишалася ще одна, п`ята кримінальна справа, порушена одним зі слідчих Головного слідчого управління Генпрокуратури за фактом захоплення цього відомства.

25 червня Генпрокуратура оскаржила в Апеляційному суді Києва рішення Печерського райсуду про скасування постанови, виданої на той час в.о. генпрокурора Віктором ШЕМЧУКОМ, про порушення кримінальної справи щодо В.ЦУШКА.

21 листопада Апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду, яким було закрито кримінальні справи щодо В.ЦУШКА.

10 грудня Печерський райсуд залишив без задоволення скаргу адвоката Юрія КРИШМАРЕЛА в інтересах В.ЦУШКА на постанови В.ШЕМЧУКА від 24 травня про порушення ряду кримінальних справ щодо подій у Генпрокуратурі.

Скарга Ю.КРИШМАРЕЛА була розглянута повторно, на підставі рішення Апеляційного суду Києва, який 21 листопада скасував рішення Печерського райсуду від 14 червня.