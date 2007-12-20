Єврокомісія заспокоює Україну, але свого не попустить

У Європейській комісії впевнені, що питання про експортні мита з Україною буде узгоджено і успішно вирішено в найкоротші терміни, і Україна вступить до Світової організації торгівлі найближчим часом, що дасть змогу почати двосторонні переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Про це йдеться в заяві представництва ЄК в Україні, поширеній у зв`язку з високим рівнем уваги громадськості до завершення процесу вступу України до СОТ.

Станом на грудень 2007 року, наголошується в заяві, «українська влада і Європейська комісія здійснюють конструктивний пошук взаємовигідного рішення щодо ставок експортного мита, які застосовуються Україною», і це рішення «прокладе шлях до завершення багатостороннього процесу переговорів про вступ (до СОТ – УНІАН)».

Європейський Союз, наголошується в заяві, вважає, що рішення має гарантувати дотримання графіків зниження експортних мит, узгоджених учасниками переговорів від української сторони і Верховною Радою. «Суть європейської пропозиції полягає в тому, аби «пов`язати» графіки зниження мита з остаточно зниженим рівнем мита в рамках СОТ, що є формальним юридичним зобов`язанням не виходити за межі узгоджених рівнів митних ставок. Ця пропозиція розповсюджується лише на ту продукцію, до якої зараз застосовуються експортні мита (брухт чорних і кольорових металів; шкури і шкіра; насіння олійних культур і жива худоба), і повністю відповідатиме ставкам мита, вже схваленим парламентом України», - йдеться в заяві.

«Виконання європейської пропозиції щодо експортних мит в контексті СОТ не вимагатиме ні нових законодавчих актів, ні подальших знижень ставок мита», - наголошують в Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Європейський Союз висунув останню вимогу щодо вступу України до Світової організації торгівлі - Києву необхідно, ще до вступу до організації (вперше у світовій практиці), переглянути регулювання експортного мита. Україна заявила про готовність не тільки зберегти нинішні рівні експортних мит, а й знизити ці ставки на п`ять товарних груп, чутливих для ЄС, аж до відмови від експортного мита після вступу до СОТ і набрання чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Через неузгодженість цього питання зірвався графік вступу України до СОТ. Таким чином, Україні вступити до СОТ в 2007 році, як очікувалося раніше, не вдасться.