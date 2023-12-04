Один зі спільників політика зараз перебуває у розшуку, матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження.

Завершено слідство стосовно народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, викритому на хабарі. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"1 грудня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі стосовно чинного народного депутата України та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис. дол. США", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, народний обранець (одночасно – голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємств. За кожен гектар землі та неперешкоджання своїй діяльності аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.

Відео дня

В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.

Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили "на гарячому". Того ж дня йому повідомили про підозру, нагадали в НАБУ.

Зауважується, що матеріали стосовно іншого спільника, який на цю мить перебуває у розшуку, виділені в окреме провадження. Розслідування вказаних фактів розпочато за заявою підприємця.

Справа Анатолія Гунька

Як повідомляв УНІАН, Анатолія Гунька разом із двома спільниками затримали 8 серпня. За даними правоохоронців, депутат запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля належить державі та перебуває у сфері управління Національної академії аграрних наук.

Гунька викрили "на гарячому" під час отримання першого траншу хабара у 85 тис. доларів.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 серпня інформували, що оголосили про підозру у хабарництві народному депутатові викритому на одержанні неправомірної вигоди разом з двома пособниками. Злочин кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України. Згідно з Кримінальним кодексом, нардепу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вас також можуть зацікавити новини: