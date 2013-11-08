Янукович призначив екс-губернаторів Одещини та Івано-Франківщини своїми радниками

11:45, 08 листопада 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив Едуарда Матвійчука та Михайла Вишиванюка радниками глави держави.

Матвійчук. Фото з сайту Матвійчук.інфо

Про це йдеться у відповідних указах Президента від 8 листопада, розміщених на його офіційному сайті.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, Президент України підписав укази про звільнення Матвійчука з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Вишиванюка - з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Віктор Янукович та Михайло Вишиванюк / Фото : versii.if.ua

У свою чергу головою Івано-Франківської ОДА призначено Василя Чуднова, а головою Одеської ОДА - Миколу Скорика.

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