Янукович призначив екс-губернаторів Одещини та Івано-Франківщини своїми радниками

Про це йдеться у відповідних указах Президента від 8 листопада, розміщених на його офіційному сайті.

На тему: Янукович призначив нових губернаторів Одещини і Франківщини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, Президент України підписав укази про звільнення Матвійчука з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Вишиванюка - з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У свою чергу головою Івано-Франківської ОДА призначено Василя Чуднова, а головою Одеської ОДА - Миколу Скорика.