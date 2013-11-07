Опозиція на завтра підготує ще один законопроект стосовно Тимошенко – Тягнибок

21:50, 07 листопада 2013
Політика
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Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок повідомив, що на завтра опозиція підготує ще один законопроект, що надаватиме можливість направлення засудженої екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко на лікування за кордон.

Олег Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав у коментарі журналістам.

“На завтра на ранок ми підготуємо цей законопроект. Буде підпис Яценюка, буде підпис Кличка, буде підпис Тягнибока”, - сказав лідер “Свободи”.

Водночас, додав він, вносити такий законопроект недоцільно, якщо під ним не підпишуться представники влади.

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“Буде підпис Єфремова, тоді, звісно, його (такий законопроект — УНІАН) можна подавати в зал. Але навіть якщо цього не станеться, ми все одно це підготуємо”, - сказав Тягнибок.

Він пояснив, що цей законопроект має передбачати право кожного ув`язненого на лікування за кордоном у разі винесення судом відповідного рішення.

“Якщо ми вносимо цю поправку в українське законодавство, то значить, що якщо адвокати Тимошенко після усієї цієї процедури звертаються до суду, мовляв, є бажання і є потреба лікуватися ув`язненій Тимошенко за кордоном, то суд має право - не обов`язок - а право, наприклад, це дозволити”, - сказав лідер “Свободи” і додав, що таке формулювання все одно є ризикованим, тому що суд може відмовити у лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 листопада, Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відправив на доопрацювання всі чотири законопроекти щодо лікування ув`язнених за кордоном.

На засіданні комітету було створено робочу групу, яку очолив народний депутат від Партії регіонів Геннадій Васильєв для доопрацювання даних законопроектів.

На сьогодні у ВР зареєстровано 4 законопроекти, що відкривають можливості для лікування екс-прем’єр-міністра Тимошенко за кордоном.

Це, зокрема, законопроект, внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком, а також законопроекти, внесені позафракційними депутатами Анжелікою Лабунською, Сергієм Міщенком та Володимиром Купчаком.

Місія Європарламенту Пета Кокса та Александра Кваснєвського вважає, що необхідний консенсус з приводу лікування засуджених осіб за кордоном потрібно шукати на основі законопроекту Лабунської.

1 листопада сама Тимошенко закликала опозицію підтримати законопроект Лабунської, а проект лідерів трьох опозиційних фракцій відкликати.

Сьогодні на вечірньому засіданні парламенту планувалося розглянути в «пакеті» євроінтеграційні законопроекти: про прокуратуру і внесення змін до виборчого законодавства, а також законопроекти щодо надання можливості засудженим особам лікуватися за кордоном.

Однак засідання так і не відкрилося.

Представники Партії регіонів заявили, що фракція не голосуватиме за законопроекти, які можуть надати Тимошенко можливість лікуватися за кордоном, оскільки вони не відповідають «юридичним вимогам».

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