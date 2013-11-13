Віце-прем'єр РФ попросив ЄС "не вішати морквину перед носом" України

Про це сказав віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін журналістам у Брюсселі в середу.

Асоціація з Євросоюзом для України і Молдови не означає приєднання до ЄС. "Швидше за все, вони ніколи не вступлять до Європейського союзу. При цьому підпишуться під виконанням чужих норм і стандартів", - вважає чиновник.

"Ми закликаємо ЄС не підігрівати наших партнерів, щоб вони здійснювали необдумані вчинки. Чи не вішати, як у відомої домашньої тварини, морквину перед носом, при тому розуміючи, що морквину вона ніколи навіть і лизнути не зможе, але буде весь час йти за цією морквиною вперед", - цитує Рогозіна РІА Новости.

Крім того, для України асоціація з ЄС може призвести до руйнування традиційних горизонтальних відносин - насамперед з російськими підприємствами, сказав Рогозін.

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"Ми не зможемо розміщувати там деякі "чутливі технології", нам доведеться їх повністю локалізувати на території Російської Федерації. Це означає проблеми, пов'язані з майбутнім авіапрому, космічно] співпраці та багато іншого", - сказав Рогозін.

Ситуація з Молдовою й угодою про асоціації з ЄС також непроста. "Вагончик за молдавським локомотивом - я маю на увазі придністровський вагончик - теліпається на одній нитці, а на таких крутих віражах є серйозна ймовірність, що він відчепиться взагалі", - сказав Рогозін.

"На мій погляд, у Вільнюському саміті набагато більше політики і набагато менше економіки. Там не економічна прагматика, а бажання якомога ширше розтягнути Євросоюз", - заявив чиновник. Рогозін висловив надію, що офіційний Київ і офіційний Кишинів "порадяться зі своїм народом, зі своїми промисловцями, платниками податків, перш ніж приймати ці суто політизовані рішення".