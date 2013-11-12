Віце-прем'єр РФ лякає ЄС Придністров'ям, а Україну - "прилазнею"

"Це як не в лазню сходити, а як у прилазні посидіти. Причому все життя сидіти в прилазні", - сказав Рогозін, виступаючи у вівторок у Брюсселі в Королівському інституті міжнародних відносин.

Віце-прем'єр Росії також закликав ЄС і владу Молдови виявити відповідальність у розумінні того, якими будуть наслідки укладення угоди про асоціацію з ЄС без участі в цьому процесі Придністров'я, передає РІА Новости.

"Ви повинні також віддавати собі звіт в тому, що відсутність діалогу всередині Республіки Молдова з Придністров'ям, може призвести до розморожування конфлікту. І ви отримаєте територію з конфліктом всередині вашого "​​Східного партнерства", - попередив Рогозін. За його словами, переговори про асоціацію Молдови з ЄС мають вестися за участю представників влади Придністров'я "щодо того, які будуть умови зміни статусу Республіки Молдова".

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Говорячи в цілому про проект "Східне партнерство", що передбачає політичне та економічне зближення ЄС з Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Україною, Молдовою і Білоруссю, Рогозін зазначив , що ЄС хоче надбати собі "в скарбничку держави, які відчувають не просто економічну кризу, а стоять на порозі дефолту".

Він також закликав Євросоюз не дистанціювати Росію від проекту "Східне партнерство" та проаналізувати його можливі негативні наслідки для країн-учасниць, екс-республік колишнього СРСР.