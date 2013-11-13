Круглий стіл «Європа, пробач, Європа, прощавай?»

20:42, 13 листопада 2013
Політика
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15 листопада (п'ятниця) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл

«Європа, пробач, Європа, прощавай?»

 

Організатор – Інститут Горшеніна

Питання, які винесено на обговорення:

1. Підсумки місії Кокса - Квасневського.

2. Із чим поїде українська делегація у Вільнюс?

3. Ймовірність підписання / непідписання Договору про асоціацію з ЄС

4. Як будуть вибудовуватися відносини України з ЄС після Вільнюського саміту? Політичний прогноз.

5. Російський вектор: всерйоз і надовго?

 

Учасники круглого столу:

1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО - депутат Верховної Ради, партія УДАР

2. АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО – депутат Верховної Ради, ВО «Батьківщина»

3. ОЛЕГ ЗАРУБІНСЬКИЙ – Депутат Верховної Ради, представник Партії регіонів

4. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО – депутат Верховної Ради, ВО «Свобода»

5. ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ – голова Громадської експертної ради при Комітеті Україна - ЄС

6. ЄВГЕН КОПАТЬКО – соціолог, засновник Research & Branding Group

Модератор – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ , вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка )

 

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