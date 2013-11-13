Круглий стіл «Європа, пробач, Європа, прощавай?»
15 листопада (п'ятниця) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл
«Європа, пробач, Європа, прощавай?»
Організатор – Інститут Горшеніна
Питання, які винесено на обговорення:
1. Підсумки місії Кокса - Квасневського.
2. Із чим поїде українська делегація у Вільнюс?
3. Ймовірність підписання / непідписання Договору про асоціацію з ЄС
4. Як будуть вибудовуватися відносини України з ЄС після Вільнюського саміту? Політичний прогноз.
5. Російський вектор: всерйоз і надовго?
Учасники круглого столу:
1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО - депутат Верховної Ради, партія УДАР
2. АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО – депутат Верховної Ради, ВО «Батьківщина»
3. ОЛЕГ ЗАРУБІНСЬКИЙ – Депутат Верховної Ради, представник Партії регіонів
4. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО – депутат Верховної Ради, ВО «Свобода»
5. ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ – голова Громадської експертної ради при Комітеті Україна - ЄС
6. ЄВГЕН КОПАТЬКО – соціолог, засновник Research & Branding Group
Модератор – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язкова.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ , вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка )