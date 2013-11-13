Круглий стіл «Європа, пробач, Європа, прощавай?»



15 листопада (п'ятниця) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Європа, пробач, Європа, прощавай?» Організатор – Інститут Горшеніна Питання, які винесено на обговорення: 1. Підсумки місії Кокса - Квасневського. 2. Із чим поїде українська делегація у Вільнюс? 3. Ймовірність підписання / непідписання Договору про асоціацію з ЄС 4. Як будуть вибудовуватися відносини України з ЄС після Вільнюського саміту? Політичний прогноз. 5. Російський вектор: всерйоз і надовго? Учасники круглого столу: 1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО - депутат Верховної Ради, партія УДАР 2. АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО – депутат Верховної Ради, ВО «Батьківщина» 3. ОЛЕГ ЗАРУБІНСЬКИЙ – Депутат Верховної Ради, представник Партії регіонів 4. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО – депутат Верховної Ради, ВО «Свобода» 5. ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ – голова Громадської експертної ради при Комітеті Україна - ЄС 6. ЄВГЕН КОПАТЬКО – соціолог, засновник Research & Branding Group Модератор – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язкова. АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ , вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка )

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