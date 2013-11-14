Місія Кокса-Кваснєвського більше не вимагає негайного звільнення Тимошенко

Як наголошується у звіті місії, оприлюдненому на сайті Європарламенту, поки що передчасно робити висновок, що умови для підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС з боку Києва не виконані, пише ZN.UA.

Кокс і Кваснєвський вважають наступний тиждень вирішальним для виконання умов. Зокрема, йдеться у звіті, парламент може у другому читанні проголосувати законопроекти про прокуратуру і про вибори.

На тему: ЄС навряд чи закриє очі на невирішене питання Тимошенко – польський експерт

Кокс і Кваснєвський нагадали, що раніше вони запропонували простий спосіб вирішити питання Юлії Тимошенко з допомогою "часткового помилування" президентом. Однак, зазначається у звіті, Віктор Янукович обрав інший шлях, заявивши, що відповідний закон повинен прийняти парламент і висловивши готовність його підписати. Разом з тим, Партія регіонів досі не надала свій законопроект про лікування ув`язнених за кордоном, нагадали вони.

У звіті говориться, що взаємна недовіра влади і опозиції може призвести до зриву всього процесу. На переконання Кокса і Кваснєвського для вирішення питання Тимошенко необхідна лише політична воля, при цьому спосіб рішення не настільки важливий.

"Місія наполегливо закликає всі зацікавлені сторони конструктивно використати цей короткий термін для досягнення історичного консенсусу, який може привести до успіху саміту у Вільнюсі", - йдеться у звіті.

Варто також зазначити, що у звіті не акцентується питання дати звільнення Тимошенко до саміту у Вільнюсі. Місія лише закликає українських політиків прийняти відповідний закон. Це може бути викликано нестачею часу і юридичними процедурами, які будуть після прийняття закону про лікування ув`язнених за кордоном.