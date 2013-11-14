Робоча група по законопроекту Тимошенко бере перерву до 18 листопада

У роботі групи з підготовки законопроекту щодо лікування засуджених за кордоном оголошено перерву до 16:00 18 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення щойно було прийнято на засіданні робочої групи після того, як члени групи від опозиції та влади не змогли досягнути згоди щодо роботи над законопроектом.

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Крім того, депутати від опозиції висловили обурення з приводу того, що їх заздалегідь не повідомили про сьогоднішнє засідання робочої групи.

Також перепалка між депутатами від влади й опозиції виникла через те, що на засіданні були відсутні четверо членів робочої групи: Андрій Міщенко (ВО “Свобода”), Дмитро Шпенов (Партія регіонів), Ігор Єремеєв (позафракційний) та Сергій Гордієнко (КПУ).