У ПР вважають, що опозиція знехтувала думкою місії Кокса-Кваснєвського

Крім того, опозиція знехтувала думкою члена моніторингової місії ЄС Олександра Кваснєвського щодо пошуку компромісу, заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Віталій Журавський, коментуючи відповідне повідомлення прес -служби партії «Батьківщина».

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«Не минуло й доби відтоді, як Олександр Кваснєвський закликав парламент приймати рішення на основі консенсусу, а опозиція вчинила з точністю до навпаки. Керуючись закликами європейських політиків до пошуку компромісу, Верховна Рада навіть створила відповідну робочу групу. До неї увійшли представники абсолютно всіх фракцій. З'явилася надія, що до парламенту буде внесений єдиний узгоджений законопроект, під яким підпишуться всі члени робочої групи», - зазначив Журавський.

"Я був щиро здивований, дізнавшись про те, що опозиція всупереч волі місії Кокса - Кваснєвського зареєструвала власний варіант закону, розуміючи всю примарність шансів на його ухвалення. Це самодіяльність і шантаж", - заявив політик.

"Всі ці «ігри в наперстки» свідчать про те, що лідери опозиції категорично не бажають бачити Тимошенко на волі, а тому роблять все, аби законопроект не був прийнятий у стінах парламенту", - вважає Журавський.