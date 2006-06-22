Ющенко: люди більше довіряють жулікам, ніж міліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності підвищення рівня довіри населення до міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на колегії Міністерства внутрішніх справ у навчальному центрі МВС в Нових Петрівцях Київської області.

За словами Президента, «якщо ми будемо шкутильгати в темі правоохоронної діяльності, ми порушимо головний принцип – справедливість».

«Ми тримаємо цілу армію працівників (міліції), ідуть колосальні втрати (витрати з бюджету на утримання МВС – УНІАН), 15% (населення) цю роботу бачать, інші не бачать. Питання служби - питання довіри», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про скарги громадян на роботу правоохоронних органів, Президент зазначив: «Жулікам більше довіряють». На його думку, самоочищення у лавах МВС відбувається, але ведеться недостатньо.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, «питанням номер один є правоохоронна реформа», без проведення якої «ми будемо мати слабкий прогрес».

Водночас він відзначив і позитивні тенденції, які на сьогодні відбуваються в органах міліції. «Підкреслю, що ви минулого року зробили все для того, щоб показати, що це вже не та міліція, яка була два роки тому», - наголосив Президент.

На колегії В.ЮЩЕНКО також торкнувся проблеми бюджетного фінансування МВС і законодавчого забезпечення його діяльності. Він сказав, що це міністерство «нераціонально, неадекватно озброєне у правовому сенсі».