Опозиціонери, яких не пускають до Тимошенко, викликали наряд міліції

Лідери опозиції Арсеній Яценюк, Ірина та Юрій Луценки, яких не пускають до екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, викликали міліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиціонери, з якими також перебуває народний депутат Арсен Аваков, вже близько 1,5 години стоять на 9 поверсі ЦКЛ Укрзалізниці” перед входом до блоку, в якому перебуває Тимошенко.

Зокрема, депутати підкреслили, що за законом вони мають право безперешкодно потрапити до будь-якого закладу, щоб перевірити умови утримання ув'язнених. Водночас правоохоронці не пускають депутатів у блок. Один чоловік не в формі проводить відеозйомку. Депутати наголосили, що невідомий не має права проводити зйомку, оскільки він не представляється, а значить, не є службовою особою та не є журналістом.

Для того, щоб розібратися в ситуації, що склалася, депутати викликали наряд міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ДПтС заявила, що відвідування Тимошенко у харківській лікарні обмежено у зв’язку з хворобою екс-прем’єра.

На тему: Відвідування Тимошенко обмежено у зв’язку з її хворобою - тюремники

Згодом начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков заявив, що запланована на сьогодні зустріч Тимошенко з Арсенієм Яценюком, Юрієм Луценком та Іриною Луценко не відбудеться через захворювання ув'язненої.

«За станом здоров'я і за рекомендаціями лікуючого лікаря дане побачення провести неможливо для її ж здоров'я”, - сказав Колпащиков.

Водночас донька Тимошенко назвала неправдою заяву ДПтС про застуду екс-прем’єр-міністра, через яку вона нібито не може зустрітися зі своїми політичними соратниками.

«Учора я була у мами цілий день і вийшла з харківської лікарні о 20.00. Жодної ознаки гострого респіраторного захворювання у мами на той час не було», - сказала Євгенія Тимошенко.

Соратники Тимошенко наполягають на зустрічі з нею, щоб пересвідчитися, що інформація пенітенціарної служби про хворобу екс-прем’єр-міністра відповідає дійсності.