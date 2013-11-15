Власенко каже, що тюремники не мали права скасовувати зустрічі Тимошенко

Захисник екс-прем'єр-міністра України Сергій Власенко заявляє про незаконність дій Державної пенітенціарної служби, яка нібито через гостре респіраторне захворювання Юлії Тимошенко скасувала її сьогоднішні зустрічі з соратниками, а також з євродепутатом, віце-президентом Європейської народної партії Яцеком Cаріушем-Вольським.

"Права на обмеження побачень не має ніхто. Єдине обмеження – це місяць з моменту попередньої зустрічі. Місяць вже давно минув, і тому ніяка адміністрація, ніякі медики не можуть заборонити Юлії Тимошенко зустріч, якщо вона хоче її провести", - сказав Власенко, повідомляється на сайті Тимошенко.

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При цьому захисник послався на статтю 110 Кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з якою засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі (для зустріч з близькими родичами) - до трьох діб.

Як повідомлялося, Державна пенітенціарна служба сьогодні, 15 листопада, скасувала зустрічі Тимошенко з її політичними соратниками, а також із віце-президентом ЄНП.

«У зв’язку з тим, що засуджена Ю.В. Тимошенко хворіє на гостру респіраторну вірусну інфекцію та з метою попередження можливих ускладнень стану здоров’я, її відвідування на даний час обмежено до її одужання», - заявили в ДПтС.

Начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков пізніше сказав, що зустрічі Тимошенко скасовані, щоб зберегти її здоров'я.

Водночас донька Тимошенко назвала неправдою заяву ДПтС про застуду екс-прем’єр-міністра, через яку вона нібито не може зустрітися зі своїми політичними соратниками.

«Учора я була у мами цілий день і вийшла з харківської лікарні о 20.00. Жодної ознаки гострого респіраторного захворювання у мами на той час не було», - сказала Євгенія Тимошенко.