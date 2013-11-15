Азаров планує говорити з Медведєвим про відновлення обсягів товарообігу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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“Ще одна тема, яка нас турбує, і мені про неї вже доводилося говорити неодноразово, - це тема відновлення обсягів нашого товарообігу з Російською Федерацією. На 20 листопада намічається моя зустріч з прем'єр-міністром Російської Федерації, і ця тема буде головною під час моїх переговорів з Медведєвим”, - відзначив Азаров.