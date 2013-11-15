Азаров планує говорити з Медведєвим про відновлення обсягів товарообігу
17:04, 15 листопада 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров має намір обговорити зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим 20 листопада в Санкт-Петербурзі тему відновлення обсягів товарообігу між країнами.
Азаров 20 листопада має зустрітися з Медведєвим
Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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“Ще одна тема, яка нас турбує, і мені про неї вже доводилося говорити неодноразово, - це тема відновлення обсягів нашого товарообігу з Російською Федерацією. На 20 листопада намічається моя зустріч з прем'єр-міністром Російської Федерації, і ця тема буде головною під час моїх переговорів з Медведєвим”, - відзначив Азаров.
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