Азаров розповів про "питання № 1" для економіки України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«Питання №1 для національної економіки – нормалізація відносин з Росією», - зазначив Азаров.

За його словами, це можна вважати наказом влади від реального сектору економіки.

«Промисловці і підприємці вирішення цієї проблеми (нормалізація відносин з Росією – УНІАН) пов'язують з можливістю подолати негативні тенденції», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Президент 12 листопада провів зустріч з представниками УСПП і ФФУ і обговорив з ними проблеми розвитку економіки держави.

На зустрічі підприємці попросили Президента перенести на один рік підписання Угоди про асоціацію з ЄС, щоб вони могли підготуватися до роботи в нових умовах.

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Також Азаров повідомив про те, що Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів вжити цілу низку заходів з метою розблокування відносин з Російською федерацією.

«Врегулюванню двосторонніх відносин була присвячена зустріч на рівні президентів України і Росії. Це головна позиція і всіх моїх переговорів з очільником уряду РФ», - відзначив Азаров.

Він нагадав, що під час останньої зустрічі було досягнуто взаєморозуміння, що ситуація, що склалася, не відповідає довгостроковим відносинам.

«Є домовленість щодо врегулювання цілої низки проблем. Тому Президент України доручив уряду вжити цілу низку заходів щодо розблокування відносин з Російською федерацією. Ми маємо прискорити гармонізацію митних правил і технічних регламентів, норм, що визначають походження країни товару, та інших технічних питань», - сказав Азаров.

Прем'єр підкреслив, що першочерговим питанням є захист національних інтересів.