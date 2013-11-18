21 листопада до Києва приїде єврокомісар Фюле

Як передає кореспондент УНІАН, про це Немиря сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він відзначив, що сьогодні до України в 27-й раз прибуде Місія Пета Кокса та Олександра Квасневського, а “у четвер планується візит до України до Києва комісара з питань розширення і європейської політики сусідства Фюле”.

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Немиря також наголосив, що цього тижня для розгляду в парламенті немає питань, важливіших за законопроекти про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та стосовно лікування засуджених за кордоном, зокрема, екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.