21 листопада до Києва приїде єврокомісар Фюле

13:29, 18 листопада 2013
Політика
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Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Григорій Григорій Немиря відзначає, що у четвер, 21 листопада до Києва прибуде комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Штефан Фюле

Як передає кореспондент УНІАН, про це Немиря сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він відзначив, що сьогодні до України в 27-й раз прибуде Місія Пета Кокса та Олександра Квасневського, а “у четвер планується візит до України до Києва комісара з питань розширення і європейської політики сусідства Фюле”.

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Немиря також наголосив, що цього тижня для розгляду в парламенті немає питань, важливіших за законопроекти про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та стосовно лікування засуджених за кордоном, зокрема, екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

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