21 листопада до Києва приїде єврокомісар Фюле
13:29, 18 листопада 2013Політика
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Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Григорій Григорій Немиря відзначає, що у четвер, 21 листопада до Києва прибуде комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле.
Штефан Фюле у четвер приїде до України
Як передає кореспондент УНІАН, про це Немиря сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Він відзначив, що сьогодні до України в 27-й раз прибуде Місія Пета Кокса та Олександра Квасневського, а “у четвер планується візит до України до Києва комісара з питань розширення і європейської політики сусідства Фюле”.
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Немиря також наголосив, що цього тижня для розгляду в парламенті немає питань, важливіших за законопроекти про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та стосовно лікування засуджених за кордоном, зокрема, екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
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