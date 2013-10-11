Янукович збирається вирішити питання Тимошенко найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав під час зустрічі з Комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

“У нас залишилось найбільш болюче питання, це питання Тимошенко, але місія Кокса-Квасневського працює, ми ведемо спільну роботу і я сподіваюсь, що ми найближчим часом остаточно визначимось, яким чином ми вирішуватимемо це питання”, - сказав Янукович.

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У свою чергу Фюле погодився з Януковичем, що питання Тимошенко потрібно вирішувати в рамках місії Кокса-Квасневського.

Нагадаємо, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву ув’язненої екс-прем’єра, в якій вона відзначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив про те, що представники Європарламенту Олександр Кваснєвський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президенту України про помилування Тимошенко.