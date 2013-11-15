Європа тримає відкритими двері для України - президент Литви
Європа готова прийняти Україну, проте, остаточне рішення щодо Угоди про асоціацію залежатиме виключно від самої країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Президент Литви Даля Грібаускайте сьогодні журналістам.
Водночас вона відмовився спрогнозувати, чи буде документ підписаний у Вільнюсі на саміті «Східного партнерства» наприкінці листопада.
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«Я б хотіла утриматися від здогадки - Європа готова, двері в європейську сім'ю відкриті, це Україна повинна прийняти рішення», - сказала Грібаускайте.
На її думку, Україна виграє від зближення з Європейським Союзом.
«Перш за все, зближення України з Європейським Союзом вигідне народу України, і Європа готова надати цю можливість Україні. Проте, без сумніву, лідери України, сьогоднішні лідери, повинні взяти на себе відповідальність за ухвалення рішення», - додала Президент Литви.
Як повідомляв УНІАН, на саміті «Східного партнерства», який має відбудуться 28-29 листопада у Вільнюсі Україна планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Проте, Україна поки що не виконала низку вимог. Серед вимог для підписання Угоди про асоціацію залишається ухвалення в другому читанні законів про прокуратуру і про вибори народних депутатів, а також ухвалення закону, який би дозволив лікування засуджених за кордоном.
13 листопада Європарламент вирішив продовжити до кінця листопада мандат моніторингової місії Кокса-Квасневського, від висновків якої залежить доля асоціації. Керівники місії планують приїхати до Києва наступного тижня.
На сьогодні найскладнішою є вимога ЄС про звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко.