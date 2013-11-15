Європа тримає відкритими двері для України - президент Литви

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Президент Литви Даля Грібаускайте сьогодні журналістам.

Водночас вона відмовився спрогнозувати, чи буде документ підписаний у Вільнюсі на саміті «Східного партнерства» наприкінці листопада.

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«Я б хотіла утриматися від здогадки - Європа готова, двері в європейську сім'ю відкриті, це Україна повинна прийняти рішення», - сказала Грібаускайте.

На її думку, Україна виграє від зближення з Європейським Союзом.

«Перш за все, зближення України з Європейським Союзом вигідне народу України, і Європа готова надати цю можливість Україні. Проте, без сумніву, лідери України, сьогоднішні лідери, повинні взяти на себе відповідальність за ухвалення рішення», - додала Президент Литви.

Як повідомляв УНІАН, на саміті «Східного партнерства», який має відбудуться 28-29 листопада у Вільнюсі Україна планує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Проте, Україна поки що не виконала низку вимог. Серед вимог для підписання Угоди про асоціацію залишається ухвалення в другому читанні законів про прокуратуру і про вибори народних депутатів, а також ухвалення закону, який би дозволив лікування засуджених за кордоном.

13 листопада Європарламент вирішив продовжити до кінця листопада мандат моніторингової місії Кокса-Квасневського, від висновків якої залежить доля асоціації. Керівники місії планують приїхати до Києва наступного тижня.

На сьогодні найскладнішою є вимога ЄС про звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко.