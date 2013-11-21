Лондон з 2007 року дозволив АНБ США зберігати контакти британців - ЗМІ

Про це повідомляє в четвер сайт британської телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі з посиланням на документи, оприлюднені екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом.

Читайте також: Фракція Європарламенту закликала Керрі вибачитися перед ЄС за шпигунство

За інформацією британських ЗМІ, до 2007 року, згідно з домовленостями про взаємний обмін розвідданими, спецслужби США були зобов'язані видаляти зі своїх баз контакти британських підданих, які випадково опинилися в їх розпорядженні. Після внесення змін до документів АНБ отримало можливість зберігати такі контактні дані з метою встановлення та аналізу зв'язків різних людей між собою, повідомляє РІА Новости.

Читайте також: Розвідка США фінансувала британські спецслужби, перерахувавши за 3 роки $160 мільйонів

Як зазначає Бі-Бі-Сі, МЗС Великобританії відмовився коментувати цю інформацію, назвавши її "спекуляціями".

Раніше інформація про дії американських спецслужб відносно союзників США, оприлюднена ЗМІ з подачі Сноудена, стала причиною напруженості у відносинах Вашингтона з Німеччиною, Францією, Іспанією, Бразилією, Мексикою та іншими державами.