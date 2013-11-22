Фюле розповів, коли ЄС відновить підготовку до підписання Угоди з Україною

Європейський Союз буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян.

Про це заявив Європейський Комісар з розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле в коментарі ZN.ua.

Як зазначає Фюле, "відтоді, як 22 роки тому Україна стала незалежною країною, вона пройшла істотний шлях. Вона еволюціонувала від Радянської соціалістичної республіки до впевненої європейської країни, яка рішуче налаштована продовжувати модернізацію, здійснюючи демократичні реформи, шануючи принципи верховенства права, гармонійного розвитку, лібералізованої економіки та динамічного громадянського суспільства».

За словами Фюле, Європейський Союз завжди підтримував Україну в цих зусиллях. Від 1991 р., коли Україна здобула незалежність, ЄС надав підтримку трансформації України на загальну суму понад 3,3 млрд євро грантової (безповоротної) допомоги, а також чималі кредитні кошти. Це робить ЄС найбільшим міжнародним надавачем технічної та фінансової допомоги Україні. Планувалося, що ця допомога розшириться у 2014-2020 рр., зазначається у коментарі Фюле.

Окрім цього, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції та розвитку надали Україні 10,5 млрд євро кредитних коштів. Також великою була допомога від окремих держав-членів ЄС, нагадує Фюле.

Єврокомісар зазначає, що «чітким вираженням нашої спільної волі та рішучості зблизитися і розвивати дедалі глибші зв'язки була підготовка Угоди про асоціацію, що включає в себе положення про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Свідченням цього мало би стати підписання цієї Угоди на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Але минулого четверга українська влада вирішила по-інакшому».

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За словами Фюле, «ми взяли до відома рішення уряду України призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Роз'яснення цього рішення дає чітко зрозуміти, що його було ухвалено з міркувань національної безпеки України, а також обґрунтовано бажанням відновити втрачені обсяги торгівлі з Російською Федерацією та іншими членами СНД і Митного союзу».

Як зазначає єврокомісар, «зрозуміло, що цей крок є відповіддю на серію заходів Російської Федерації, які призвели до різкого скорочення двосторонньої торгівлі і завдали економічних труднощів багатьом українським громадянам. Ці заходи не мають під собою підстав, оскільки Росія також отримає користь від нових можливостей, що їх надає Угода про асоціацію».

При цьому Фюле підкреслює, що глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі не зобов'язує українські компанії робити вибір щодо ринку, для якого вона виготовляє або якому вона продає свою продукцію. «Не потрібно робити жодного вибору між Росією та ЄС, і ніхто не просить Україну відмовитися від традиційної угоди про вільну торгівлю з Росією. Для компаній цілком нормально виробляти свою продукцію для різних ринків», наголошує Фюле.

«Я жалкую з приводу цього рішення, ухваленого буквально за кілька днів до Вільнюського саміту. Україна і ЄС робили завершальні кроки, щоб уможливити ймовірне підписання цієї Угоди на саміті Східного партнерства у Вільнюсі, зокрема впроваджуючи впродовж останніх місяців реформи задля зміцнення демократії та верховенства права. Це мало б стати кульмінацією шляху наближення України та ЄС одне до одного — процесу, що його Президент України Віктор Янукович, тодішній прем'єр-міністр, допоміг розпочати ще у 2007 р.», - зазначає Фюле.

Він підкреслює, що «на своєму шляху до модернізації Україна й досі зіштовхується з багатьма викликами. Україна посідає у Європі передостаннє місце за показником "легкості ведення бізнесу" та має найвищий індекс "сприйняття корупції". Ці факти підтверджують потребу у проведенні сміливих реформ».

Також Фюле зазначає, що «економічні моделі свідчать, що модернізація та інвестиції завжди йдуть пліч-о-пліч. У цьому контексті нещодавно ми стали свідками вражаючих, але, щиро кажучи, повністю необґрунтованих спекуляцій навколо можливих витрат, яких Україна зазнає в разі процесу модернізації. На жаль, усе навпаки: саме рішення призупинити цю підготовку означатиме втрати. Адже відтепер будуть відтерміновані нові можливості для країни та її громадян».

За словами Фюле, суть Угоди про асоціацію якраз полягає у зміцненні процесу модернізації. Вона би посилила суверенітет України, зміцнюючи її міжнародне становище і в такий спосіб розкриваючи повністю безмежний потенціал країни.

«Ми переконані, що ця Угода створить для України кращі умови, ніж підтримання статус-кво. Підписання найамбітнішої угоди, що її ЄС коли-небудь пропонував країні-партнеру, дало би чіткий сигнал інвесторам з усього світу, а також міжнародним фінансовим інституціям, що Україна серйозно налаштована реалізовувати свої заяви про модернізацію та стає для міжнародних ринків передбачуваним партнером, котрий заслуговує на довіру. Як у своїй заяві в четвер чітко заявила Високий представник ЄС та Віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон, підписання Угоди дало би унікальну можливість повернути навспак прикру тенденцію зменшення прямих іноземних інвестицій в Україну — і створити можливість для перемовин навколо нової угоди стенд-бай із Міжнародним валютним фондом», - зазначає Фюле.

«ЄС залишається рішуче налаштованим у своєму прагненні перевести відносини між ЄС і Україною на новий рівень, відкриваючи нові можливості — завдяки зміцненню свобод та добробуту. ЄС буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян. Двері до підписання Угоди про асоціацію залишаються відкритими у майбутньому, щойно буде створено відповідні умови», - наголосив Європейський комісар з розширення і Європейської політики сусідства.