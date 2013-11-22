Азаров обіцяє проводити реформи, незалежно від підписання Асоціації з ЄС

Про це він заявив в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер».

«Для нас підписання угоди означало тільки одне – це можливість проводити різні перетворення в країні, у тому числі і у сфері правосуддя, прав людини, модернізації виробництва і так далі. Виникає питання. Ось ми не підписали 28-го (листопада - УНІАН), ми що, їх не проводитимемо? Обов`язково проводитимемо. Адже ми підписуємо не для європейців, ми підписуємо для самих себе, для нас. Тому, підпишемо ми 28 листопада, не підпишемо, ми все одно займатимемося модернізацією, все одно займатимемося перетвореннями, тому що це життєво важливо», - заявив Азаров.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 21 листопада ухвалив рішення призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.

Угоду планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.