Віце-президент США висловив своє розчарування Януковичу - ЗМІ

"Віце-президент Байден висловив розчарування рішенням уряду України відкласти підготовку до підписання Угоди про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС", - говориться в повідомленні Білого дому, передає РІА «Новости».

Байден, як і раніше в розмовах з Януковичем, наголосив, що, на думку США, інтеграція з Європою принесе Україні стратегічно важливу можливість зміцнити демократію і повернутися до економічного процвітання, відзначили в Білому домі.

"Віце-президент наголосив, що США продовжують підтримувати український народ і його надію на європейську інтеграцію", - зазначили в Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, Державний секретар США Джон Керрі скасував поїздку до Києва, заплановану на 5-6 грудня.

Під час прес-конференції у Вашингтоні прес-секретар Державного департаменту США Джен Псакі повідомила, що причиною скасування візиту стали «зміни в робочому розкладі» Державного секретаря США.

За попередньою інформацією, Керрі в Києві мав взяти участь в засіданні ОБСЄ і провести зустріч з Президентом України Януковичем.

Натомість США на засіданні ОБСЄ в Україні представить заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.