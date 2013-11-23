Мер Донецька Лук'янченко заявив, що Евромайдана в місті не буде

«У Донецьку «евромайдана», я думаю, що не буде такого, як дехто очікує. Тому що раніше були соціологічні опитування зроблені, і за цими соціологічними опитуваннями 57.5% населення міста Донецька займало позицію тому що... І тільки 27% бажали йти до Євросоюзу. Тому йде процес і потрібно дивитися, в першу чергу, на економічні питання. За принципом: «Сім раз відміряй, один - відріж», - сказав він.

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За словами мера, погіршення відносин з Російської Федерації негативно відбилося на економіці України, повідомляють Новини Донбасу.

«Цифри говорять самі про себе, обсяг товарообігу і всі інші цифри, статистика є, їх не обдуриш. Коли розриваються інтеграційні, коли коопераційні зв'язки розриваються, тоді, безумовно, зменшується товарообіг і все інше, - заявив він.

"Сьогодні вільних ринків, щоб щось запропонувати - не було, а ті приклади і те, що скільки разів місія МВФ приїздила в Україну і ставила умови, і не на один компроміс не йшлося. На сьогоднішній день країна в такій ситуації, що не можна сьогодні підвищити на 40% комунальні послуги (комунальні тарифи , - прим. ред.), тому що немає економічної основи у українських сімей, щоб це зробити і продовжувати далі натягувати гумку... Резинка ця може і розірватися. Тут повинна бути політика компромісів. сьогодні всі говорять, що ми відмовилися від євроінтеграції - ніхто не відмовлявся, але потрібно зробити паузу, напевно, і озирнутися, що дасть це сьогоднішнє вступ і які наслідки будуть», - подчкнул Лук'янченко.