У Миколаєві виникли сутички між міліцією і активістами Євромайдану (відео)

Як повідомляють "НикВести", після того, як активістам вдалося вперше дати відсіч правоохоронцям, на площу Леніна в Миколаєві направили додаткові наряди міліції.

Правоохоронці оточили начальника інспекції з благоустрою Миколаївської міськради Дмитра Ніконова і за його командою зробили спробу знести 2 намети.

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Близько 50-ти міліціонерів пішли штурмом на таку ж кількість учасників акції, серед яких були жінки та літні люди. Деяких з них правоохоронці збили з ніг. Одній з жінок викликали "швидку".

Як повідомляє видання, міліція час від часу здійснює нові спроби взяти штурмом мітингувальників.

Як повідомлялося, на Майдані Незалежності, працівники КП "Київблагоустрій" та міліція завадили групі активістів встановити п’ять туристичних наметів біля пам’ятника Незалежності, а також не дозволили змонтувати дах над сценою, з якої виступали лідери опозиції та активісти.

Активістів попередили про заборону суду встановлювати будь-які ”малі архитектурні форми”, а коли вони не послухались, міліція та комунальники демонтували дах сцени. При цьому між активістами і правоохоронцями виникла нетривала сутичка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Акції громадян, невдоволених цим рішення уряду, відбулися у багатьох містах України, зокрема, у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Кіровограді, Тернополі, Івано-Франківську та інших.