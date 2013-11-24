Під Кабмін сходяться молодики спортивної зовнішності

Під Кабінетом міністрів України збираються молодики спортивної зовнішності.

Як передає кореспондент УНІАН, безпосередньо біля будівлі КМУ, з боку ВР, таких осіб налічується близько трьох сотень. Ще приблизно така ж кількість молодиків перебуває у парку навпроти Кабінету міністрів.

Раніше учасники акції за євроінтеграцію України, серед яких переважна кількість було представників ВО «Свобода», на заклик партійних лідерів пішли від Кабміну на Європейську площу для продовження акції протесту, щоб уранці в понеділок знову продовжити пікетування будівлі уряду.

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Зараз біля кордону міліції, який перегороджує вхід у двір Кабміну, знаходиться до сотні мітингувальників – здебільшого, жінки, що співають народні українські пісні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, активісти ВО “Свобода” встановили три намети на проїжджій частині вулиці Грушевського під Будинком уряду. У наметах активісти почали роздавати свої партійні газети учасникам мітингу за європейську інтеграцію України.

У центрі Києва, на Європейській площі, проходив мітинг на підтримку євроінтеграції України.

На площі були присутні щонайменше 50 тис. чоловік.