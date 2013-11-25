В Києві "Беркут" розганяє учасників Євромайдану

00:05, 25 листопада 2013
Політика
5258 0

На Європейській площі в Києві "Беркут" розпочався розгін учасників акції за євроінтеграцію України.

Євромайдан, Черкаси / Фото: видання ”Прес-центр”

Зокрема, про це повідомляє на сторінці в Твіттері в режимі онлайн відеорепортажу з місця події представник ВО Свобода Олександр Аронець.

На відео можна побачити, як кілька десяків бійців "Беркута" розпочали штурм наметового містечка біля Українського дому.

На тему:  Євромайдан: міліція застосувала кийки і сльозогінний газ, демонстранти - газ і вибухпакети

Як повідомили УНІАН у прес-службі лідера громадського руху "Третя республіка" Юрія Луценка екс-міністр внутрішніх справ прибув на місце сутичок разом із Арсенієм Яценюком.

"Беркут змітає все на своему шляху!" - написав у своєму Твіттері екс-міністр МВС Юрій Луценко.

У свою чергу у Державній виконавчій службі повідомили, що на місці події також прибули працівники виконавчої служби, щоб повідомити учасникам акції про заборону суду втановлювати намети.

Натомість, учасники акції на чолі з нардепом Андрієм Парубієм почали чинити спротив працівникам служби і правоохоронцям.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter