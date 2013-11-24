Євромайдан: міліція застосувала кийки і сльозогінний газ, демонстранти - газ і вибухпакети

Як передає кореспондент УНІАН, Арсеній Яценюк підійшов до "Беркута" і став між ним та мітингувальниками, закликаючи їх не провокувати спецпідрозділ. Однак суперечки час від часу поновлюються.

Біля центрального входу Кабміну зібралося кілька сотень правоохоронців. Вся площа перед Кабміном та вулиця Грушевського в обидва боки заповнена людьми. Вони скандують "Ганьба!" та співають український гімн.

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Біля центрального входу до Кабінету міністрів України виникли сутички між учасниками акції та бійцями «Беркуту».

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь міліціонери застосували кийки та сльозогінний газ. Маніфестанти також застосували слізогінний газ та почали кидати вибухові пакети.

Мітингувальникам перегороджують вхід до Будинку уряду кілька сотень спецназівців, які для захисту надягають протигази.