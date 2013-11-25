Євросоюз має представити нову пропозицію для України - євродепутат

Європейський Союз повинен переосмислити та представити українській владі нову пропозицію підтримки української економіки в умовах загрози втрати російського ринку через підписання Угоди про асоціацію.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві сьогодні висловив глава делегації Європейського парламенту з питань співпраці з Україною Павел Коваль.

”Я переконаний, що пропозиція Європейського Союзу повинна бути ще раз переосмислена та по-новому сформована”, - відзначив він.

Депутат, котрий представляє Польщу в Європарламенті, назвав ”занадто важливим” політичний розіграш, пов`язаний з Україною, для того, аби ним легковажити.

Співрозмовник агентства відзначив, що вважає до цих пір можливим підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі, котрий відбудеться 28-29 листопада.

За його словами, доля цього документу залежатиме від Президента України Віктора Януковича, в руках якого сконцентровані усі необхідні інструменти впливу.

”Віктор Янукович у своєму політичному досвіді не один раз показував, що є на це здатним”, - сказав політик, відповідаючи на запитання, чи вірить він в те, що Президент може все ”переграти” на цьому тижні.

Коваль також розкритикував український уряд, котрий наприкінці минулого тижня оголосив про призупинення підготовки до підписання асоціації з ЄС та гостро критикував європейців за недостатню підтримку.

Коваль не виключив, що це могло бути елементом політичної гри, зазначивши, що вона виявилася ”занадто гострою та шкідливою” для переговорів України та ЄС.

Євродепутат сказав, що Янукович може все-таки підписати угоду, бажаючи заробити політичні дивіденди, додавши, що вплив на це рішення також можуть мати вуличні протести за європейську інтеграцію України, котрі вже кілька днів тривають в багатьох українських містах та за кордоном.