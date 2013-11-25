Активіст розігнаного одеського Євромайдану потрапив до суду





Активіст одеського Євромайдану Олексій Чорний, який поскаржився на побиття, потрапив до суду, пише "Сегодня".

"На початку десятої ранку Льошу вивезли з Портофранківського райвідділу і близько десяти годин мав бути суд. Ми чекаємо його з самого ранку, але чоловіка досі немає. Міліція на питання де він і що з ним не відповідає", - каже дружина активіста, Галина Чорна. За її словами, на зв'язок Олексій виходив тільки один раз, вранці, з тих пір його телефон відключений.

"Мені передали інші активісти, що він знаходиться біля суду в легковій машині на задньому сидінні. Скоріше за все, міліція не хоче виводити його, щоб журналісти не зняли, який він побитий", - додає Галина Чорна.

Тим часом в облУВС розповідають, що Олексій Чорний знаходиться в Приморському райсуді. "Якщо і була якась затримка з його прибуттям, то скоріше за все його відвезли в медичний кабінет, адже він скаржився на самопочуття. До суду його доставили, але не через парадний вхід - значить, у співробітників міліції була на те причина", - пояснив глава прес-служби облУВС Володимир Шаблієнко.