Активіст розігнаного одеського Євромайдану потрапив до суду
Дружина активіста підозрює, що його сильно побили.
Активіст одеського Євромайдану Олексій Чорний, який поскаржився на побиття, потрапив до суду, пише "Сегодня".
"На початку десятої ранку Льошу вивезли з Портофранківського райвідділу і близько десяти годин мав бути суд. Ми чекаємо його з самого ранку, але чоловіка досі немає. Міліція на питання де він і що з ним не відповідає", - каже дружина активіста, Галина Чорна. За її словами, на зв'язок Олексій виходив тільки один раз, вранці, з тих пір його телефон відключений.
"Мені передали інші активісти, що він знаходиться біля суду в легковій машині на задньому сидінні. Скоріше за все, міліція не хоче виводити його, щоб журналісти не зняли, який він побитий", - додає Галина Чорна.
Тим часом в облУВС розповідають, що Олексій Чорний знаходиться в Приморському райсуді. "Якщо і була якась затримка з його прибуттям, то скоріше за все його відвезли в медичний кабінет, адже він скаржився на самопочуття. До суду його доставили, але не через парадний вхід - значить, у співробітників міліції була на те причина", - пояснив глава прес-служби облУВС Володимир Шаблієнко.