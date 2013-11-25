Присяжнюк розповів, скільки часу треба Україні для завершення основних реформ

А для завершення основних системних реформ в нашій країні потрібно більше року часу.

Про це заявив Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«У переговорах з Євросоюзом та Митним союзом ми керуємося виключно інтересами громадян і повинні виробити прагматичний підхід. Це побачили наші зовнішньополітичні партнери. І зараз ми не маємо права приймати необдумані рішення всупереч інтересам вітчизняної економіки або промисловості», - наголосив Міністр.

Микола Присяжнюк також зазначив, що в переговорах з цими торгово-економічними блоками всім стало зрозуміло, що Україна буде захищати свого виробника. І, наприклад, щоб стати рівноправним партнером Європи, необхідно вже багато зусиль докласти до модернізації економіки, зокрема аграрного комплексу.

«Ми станемо сильним партнером, це питання найближчого майбутнього. Для завершення основних системних реформ в нашій країні потрібно більше року часу», - зазначив глава відомства.