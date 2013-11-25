У Чернігові учасники Євромайдану планують продовжувати акцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні під час прес-конференції.

"Акція буде продовжуватися до 29 числа, як і було намічено", - сказала її учасниця Світлана Жимолостова.

Вона підкреслила, що активісти будуть подавати до суду за завдані збитки.

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"Будемо подавати заяву до суду. У нас просто украли майно – особисті речі, гроші, зібрані для Євромайдану у столиці. Хотілося, щоб хтось відповів за те, що трапилося", - уточнила Жимолостова.

Загалом, учасники знесення Євромайдану (на той час там перебувало четверо осіб) вважають інцидент "найганебнішою подією" у сучасній історії Чернігова та провокацією на силовий варіант розвитку подій. Вони зазначають, що пропонували судовим виконавцям поспілкуватися з власне організаторами акції, але правоохоронці почали "руйнувати все по-варварськи".

Учасниця акції Ірина Черенько вважає, що "все можна було зробити цивілізовано, і якщо рішення суду правомірне, то вони б самі вивезли майно".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, в Чернігові близько 12.00 державні виконавці за підтримки міліції знесли Євромайдан, розташований у сквері імені Попудренка, поблизу Красної площі.

Рішення про знесення прийняв Чернігівський окружний адміністративний суд, за поданням міської влади. Влада мотивувала позив, тим що на її адресу надійшло повідомлення міського УМВС, у якому зазначено, що міліція не може забезпечити безпеку громадян та громадський порядок у місці проведення заходу.

Організатор акції, керівник місцевого осередку "Демократичного Альянсу" Ігор Андрійченко, зазначив, що правоохоронці "забрали намет та обладнання на суму 100 тис. грн, що належало громадській організації, яка займалася соціальними проектами". "Це все відбулося дуже брутально", - підкреслив він.

22 і 24 листопада у Чернігові громадські організації провели акції на підтримку євроінтеграційного курсу країни та вимагали підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 23 листопада учасники акції встановили намет і оголосили акцію безстроковою. Пізніше повідомили, що вони збиратимуться щовечора.