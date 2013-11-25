Сьогоднішній Євромайдан розпочнеться о 18.00

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», у мітингу мають взяти участь лідери опозиційних політичних сил, громадські діячі. Також відбудеться концерт за участі гуртів «Мандри», «OT VINTA», «Гоа».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Читайте також: Як це було. Сутички Беркуту з активістами біля стін Кабміну і АП. Фотогалерея

Акції громадян, невдоволених цим рішення уряду, відбулися у багатьох містах України, зокрема, у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Кіровограді, Тернополі, Івано-Франківську та інших.