За фактом бійки під Кабміном міліція відкрила кримінальне провадження

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

При цьому в столичному главку міліції стверджують, що молоді люди самі спровокували конфлікт. Більше того, як зазначили в главку, в рюкзаках молодиків пізніше знайшли цеглини, які вони хотіли застосувати проти правоохоронців.

Читайте також: Як це було. Сутички Беркуту з активістами біля стін Кабміну і АП. Фотогалерея

"Молоді люди були опитані у Печерському райуправлінні міліції, після чого відпущені", - поінформували у столичному главку.

Після вчорашніх подій навколо кабінету міністрів розпочато два кримінальних провадження. Як пояснили у міліції, справи відкриті через пошкодження мітингувальниками шлагбаума біля будівлі уряду, та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям, проти яких застосували сльозогінний газ та у яких кидали бруківкою.

При цьому в МВС заявили, що використання їх співробітниками спецзасобів, зокрема сльозогінного газу було відповіддю на агресію мітингувальників.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час акцій біля Кабміну з боку протестуючих полетів запалений фаєр, а молодики з напівзакритими обличчями використовували газові балончики. Постраждало двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають – це справа рук провокаторів. Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію. Оперативникам вже вдалося встановити імена, зараз їх шукають.

Валерій Коряк, начальник ГУ МВС України в Києві пояснив, що міліція виконоуючи вимоги ст.14 закону «Про міліцію» використала один чи два раза спецзсіб «Терен 4М».

«Нам це дозволено коли є небезпека громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання шашок і сльозогінного газу з боку мітингувальників це не що інше як провокація. Це провокація щоб міліція застосувала силу і спровокувати масову бійку», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що семеро львівських студентів, які брали участь у київському Євромайдані, були побиті у міліції.

“Щойно мені передзвонила Тетяна Слюз, це народний депутат України. Діти, студенти, які вчора були на Майдані, сьогодні назад поверталися до Львова, щоб далі продовжити своє навчання, були зупинені спецпідрозділом міліції, відвезені у Печерський райвідділ. Сім дітей жорстоко побито, зламані три ребра… Били в машині, поки їх везли, били в Печерському райвідділі”, - сказав Яценюк.

Серед затриманих був і син депутата Слюз.