Зварич: те, що поширюється на членів уряду, не поширюється на інших осіб

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ сподівається, що Центральна виборча комісія завтра в першій половині дня вирішить питання щодо реєстрації новообраних депутатів і питання про визнання обраними народних депутатів, і парламент відносить свою роботу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі блоку НУ-НС.

“Тоді вже в другій половині дня, відповідно до рішення ВР, відбудеться наступне засідання парламенту”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він нагадав, “що перше питання, яке розглядатиме ВР на своєму засіданні, буде складення присяги новими народними депутатами”. Р.ЗВАРИЧ також пояснив, що правова колізія, що виникла у ВР, пов’язана із невідповідністю закону про Кабмін та закону про вибори народних депутатів. “Те, що поширюється на членів уряду відповідно до закону про Кабмін не поширюється на інших осіб, які можуть опинитися на керівних посадах у центральних органах виконавчої влади. Народним депутатам надається 20 днів, щоб вирішити питання несумісності. В той же час стосовно членів Кабміну це питання повинно бути вирішене негайно”, - сказав він.

Водночас Р. ЗВАРИЧ висловив переконання, що “парламент за будь-яких умов буде дієздатним”.