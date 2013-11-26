У затриманому на Євромайдані автомобілі перебували співробітники СБУ
В автомобілі затриманому біля мітингу на Європейській площі перебували співробітники СБУ, які упереджували за допомогою техзасобів введення в дію можливих вибухових радіокерованих пристроїв, які могли завдати шкоди громадянам.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.
"У транспортному засобі, затриманому мітингувальниками, перебували співробітники СБУ, які відповідно до своєї компетенції виконували завдання із виявлення за допомогою технічних засобів, радіоканалів можливого керування вибуховими пристроями в місцях масового скупчення людей", - зазначили в СБУ, наголосивши, що такі заходи співробітниками служби завжди вживаються в рамках забезпечення антитерористичної безпеки під час всіх масових акцій.
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Також в СБУ зауважили, що окремі громадяни "своїми зухвалими діями пошкодили транспортний засіб, техніку яка була в ньому, а також завдали тілесних ушкоджень співробітникам відомства при викотнанні ними службових обовязків, застосувавши в тому числі сльозогінний газ".
В СБУ зазначили, що такі дії відбувалися за безпосередньої участі окремих депутатів (Олега Тягнибока і Арсенія Яценюка - УНІАН).
В СБУ заявили, що "цю заяву слід розглядати як офіційне повідомлення і вона повинна об"єктивно і всебічно розслідуватися відповідними правоохоронними органами".