Ранок на Євромайдані: "нічна зміна" вирушила додому (фото)

07:17, 26 листопада 2013
Політика
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Зараз на Євромайдані йде сніг. Люди втомлені, адже деякі з них не сплять вже кілька діб

Руслана / Фото : instagram.com

Зараз на Євромайдані йде сніг. Люди втомлені, адже деякі з них не сплять вже кілька діб. Тому закликають прийти вранці їм на зміну, передає ТСН.

/ Фото : instagram.com

Літні люди гріються навколо бочок з багаттями, а молодь - танцює під запальні ритми українських виконавців. Під керівництвом співачки Руслани люди виконали Гімн України.

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/ Фото : vk.com

Близько шостої години ранку люди почали потихеньку йти до метро, щоб відіспатися, вони очікували на Євромайдані нового "​десанту".

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд ухвалив рішення про припинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Після цього в багатьох містах почалися акції протесту.

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