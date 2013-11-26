Ранок на Євромайдані: "нічна зміна" вирушила додому (фото)
07:17, 26 листопада 2013Політика
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Зараз на Євромайдані йде сніг. Люди втомлені, адже деякі з них не сплять вже кілька діб
Мітингувальники заспівали гімн України під керівництвом Руслани / Фото : instagram.com
Зараз на Євромайдані йде сніг. Люди втомлені, адже деякі з них не сплять вже кілька діб. Тому закликають прийти вранці їм на зміну, передає ТСН.
Бочки з багаттям, біля яких гріються учасники мітингу / Фото : instagram.com
Літні люди гріються навколо бочок з багаттями, а молодь - танцює під запальні ритми українських виконавців. Під керівництвом співачки Руслани люди виконали Гімн України.
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Учасниці Євромайдану / Фото : vk.com
Близько шостої години ранку люди почали потихеньку йти до метро, щоб відіспатися, вони очікували на Євромайдані нового "десанту".
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд ухвалив рішення про припинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Після цього в багатьох містах почалися акції протесту.
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