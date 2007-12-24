Янукович поскаржився, що за житло з нього деруть три шкури

Екс-прем`єр Віктор Янукович на прес-конференції в Києві у понеділок заявив, що в столиці йому належить тільки один об`єкт нерухомості – це «квартира на вулиці Січневого повстання. Іншої власності в Києві у мене немає”, - додав лідер ПР.

Янукович розкрив таємницю резиденції “Міжгір’я»: «що стосується “Міжгір’я», - я тимчасово там проживаю, – сказав Янукович - але за це плачу гроші, за оренду того будинку, де живу ...” Екс-прем`єр уточнив, що йдеться про будинок площею близько 200 кв.м. За це житло, як стверджує Янукович, він платить оренду – 11 тисяч гривень на місяць, платить “вже півроку”.

“Для мене це, звичайно, дорого”, - заявив Янукович і додав, що інших варіантів у нього немає. “Хочу жити у власному будинку, або в своїй квартирі”, - підсумував екс-прем`єр.