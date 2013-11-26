У Батьківщині закликають обережно ставитися до пропозицій перерахувати кошти на Євромайдан

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

«На телефони оперативного штабу Євромайдану надходять дзвінки від громадян з проханням підтвердити інформацію, розповсюджену в соціальних мережах, про банківські реквізити, за якими можна перераховувати кошти на допомогу мітингувальникам. Люди готові допомагати, але хочуть бути впевненими, що їхні кошти підуть за призначенням», - наголосили у прес-службі.

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Зокрема, у «Батьківщині» зазначили, що оперативному штабу Євромайдану нічого невідомо про те, хто саме через соціальну мережу фейсбук закликає перераховувати кошти на сторінці за цією адресою: https://www.facebook.com/EuroMaydan/posts/524571084305900.

Зокрема, у зверненні вказуються реквізити на ім’я активіста організації "Збережи старий Київ" Ігора Луценка.

«З огляду на це, закликаємо ініціаторів збору коштів на цій сторінці у фейсбук публічно заявити про себе, а до того часу переконливо просимо громадян обережно ставитися до таких пропозицій, які можуть дискредитувати Євромайдан та знищити довіру людей», - сказано у заяві.

У прес-службі також заявили, що для всіх охочих фінансово допомогти мітингувальникам банківські реквізити будуть оголошені на Євромайдані, а також інформацію можна буде отримати на офіційному Інтернет-представництві партії «Батьківщина».