Фюле сподівається, що влада України не застосовуватиме силу проти демонстрантів

Про це комісар заявив сьогодні в інтерв`ю радіо «Ехо Москви».

«Можу сказати лише, що добре, коли люди можуть здійснювати свободу зборів, свободу самовираження з питань, які мають таке велике значення для майбутнього їх країни», - сказав Фюле.

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«Сподіваюся, що так само, як і в будь-яких інших демократіях, що розвиваються, ці свободи одержать гарантії, і ми не побачимо надмірного використання сили проти вільного самовираження громадян України», - додав він.

Він нагадав, що якщо угода не буде підписана, ЄС продовжуватиме співпрацю з Україною.

«Це, звичайно, не буде кінець світу, але це будуть змарновані можливості», - зазначив він.

Фюле зазначив, що ЄС у будь-якому випадку продовжить обговорення з Україною економічних аспектів угоди. «Я думаю, що було б дуже неправильно вважати, що угода про асоціацію можна розглядати як конкурс краси - хто більше заплатить Україні», - підкреслив він. При цьому він уточнив, що угода дасть можливість одержати вигоди, зокрема гранти, фінансування програм. Також Фюле зазначив, що ВВП планується збільшити на 6%, прогнозує він збільшення і інвестицій.

Єврокомісар переконаний, що угода з ЄС не повинна негативно вплинути українсько-російські торгові відносини. Він вважає, що реакція українського уряду була пов`язана з короткостроковими односторонніми заходами російської сторони, які мають мало спільного з економікою.

Він також наголосив, що ніхто не забув «про питання Тимошенко».