В ЄС вважають, що український уряд "несподівано прогнувся перед Кремлем" (відео)

До оптимістів можна віднести президента Литви Далю Грібаускайте. Вона вірить, що українська влада ще зможе врятувати угоду. "Підписання угоди про асоціацію до останньої хвилини буде в руках керівництва самої України", - вважає вона.

Втім, песимістів значно більше. Добре обізнаний із українськими реаліями Александр Кваснєвський уже заявив, що угоди точно не буде, повідомляє ТСН.

"На цьому етапі це кінець. Прем'єр Азаров нас поінформував, що угода в Вільнюсі підписана не буде. Важко прогнозувати, коли можна буде повернутися до її підписання. Наступного року будуть вибори до Європарламенту. А 2015-го – президентські вибори в Україні", - пояснив він.

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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт бачить за рішенням української влади руку Москви. "Український уряд несподівано прогнувся перед Кремлем. Очевидно, працює політика брутального тиску", - у нетиповому для дипломатів тоні висловився він.

Чимало розчарованих європейських політиків вважають, що саме тепер Україна нарешті визначилася з вектором зовнішньої політики.

Влада просто не хоче асоціації – вважає європарламентар, віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольський. "Сьогоднішнє голосування в Верховній Раді підтверджує сумний сценарій. Якщо Янукович не хоче асоціації з ЄС, тепер це відверто визнали", - прокоментував ситуацію політик.

Схожої думки дотримується і німець, голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. "З огляду на стан переговорів і на поведінку українського президента, у мене склалося враження, що Янукович не хоче підписувати угоду про асоціацію", - зізнався він.

Європа все ще намагається зрозуміти, що насправді стоїть за рішенням українського уряду. Чи не є це просто блеф, щоб змусити Брюссель піти на поступки. Раніше повідомлялося, що Європа все одно чекатиме від України "закону про Тимошенко".