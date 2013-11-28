Депутат Держдуми: у Євросоюзу немає особливих важелів впливу на Київ

Про це в інтерв'ю газеті "Известия" повідомив голова думського комітету з міжнародних справ Олексій Пушков, коментуючи ситуацію навколо зриву підписання угоди про асоціацію України та ЄС, передає ІТАР-ТАРС.

За його словами, "у Брюсселі прекрасно розуміють, що жорсткий ультиматум Києву нічого не дасть і що переговори треба продовжувати".

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"У Євросоюзу немає особливих важелів впливу на Україну. Той набір відносин, який Брюссель запропонував Києву, українське керівництво не влаштував. І зрозуміло чому. ЄС так і не пояснив, наприклад, звідки візьмуться кошти на модернізацію, обіцяні Україні. Або як європейці мають намір компенсувати втрати, яких зазнають українські виробники від втрати вільного доступу на російський ринок ", - уточнив Пушков.

Як вважає політик, мета ЄС - "отримати доступ на український ринок і асоціювати велику країну".

"Це дозволить виправити власний імідж після економічної кризи, яка сильно підірвала його репутацію. Тому там дуже болісно переживають ймовірний зрив підписання угоди про асоціацію - адже вона задумувалася як велика політична операція з відродження ЄС", - підкреслив він.

Крім того, Пушков бачить в політиці Брюсселя і військову складову: "В офіційних документах НАТО йдеться, що альянс має намір в майбутньому включити Україну до свого складу. Так що мова йде про те, щоб забезпечити існування Євросоюзу, а заодно і підготувати деякі країни екс-СРСР до приєднання до НАТО".

При цьому, вважає він, заяви європолітиків про те, що Росія тільки виграє від приєднання Києва до ЄС, - "не більше ніж демагогія". Як упевнений Пушков, "найменше керівництво Євросоюзу турбують інтереси Росії".