Росія просить ЄС не перекладати проблему з Україною «з хворої голови на здорову»

Як випливає з коментаря, проблеми в Україні виникли «внаслідок політики неприкритого тиску, який чинився Євросоюзом щодо України та низки інших держав в рамках ініціативи «Східного партнерства».

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку із заявою Євросоюзу з Україною від 25 листопада 2013 року.

У МЗС РФ підкреслюють, що «Росія пропонувала лише прорахувати економічні наслідки Угоди про Асоціацію з ЄС для наших торгово-економічних відносин з урахуванням того, що Євросоюз відкрито попереджав Україну про неможливість одночасного існування в двох митних союзах з різним рівнем митного регулювання».

Крім того, МЗС РФ посилаючись на думку експертів відзначив, «що дивіденди від угод про асоціацію, що просуваються ЄС очевидні тільки для Євросоюзу».

«Україні ж і іншим нашим сусідам вступ в силу торгово-економічних розділів угод про асоціацію загрожував багаторічним періодом економічних негараздів, деіндустріалізацією, банкрутством фермерських господарств і, як наслідок, зростанням безробіття і зниженням життєвого рівня населення. Ми також на конкретних прикладах звертали увагу Євросоюзу на прогнозовані наслідки набуття чинності угод з ЄС для режиму вільної торгівлі в рамках СНД, а також на небезпеку появи внаслідок реалізації політики «Східного партнерства» нових розділових ліній у Європі», - підкреслюється в коментарі.

«У зв'язку з цим нам зрозумілі причини, що спонукали український уряд «взяти паузу» в процесі євроінтеграції, продумати механізми компенсації втрат для української економіки від вступу в силу УА з ЄС», - наголошується в заяві.

«Євросоюзу і Росії було адресовано пропозицію спільно вивчити дане питання. Однак Брюссель у відповідь на такий крок Києва почав лише ще жорсткіше тиснути на українське керівництво, за будь-яку ціну намагаючись переконати його дати згоду на підписання угоди. При цьому в ЄС не можуть не розуміти, що подібне втручання у внутрішні справи суверенної держави підбурює опозиційно налаштовану частину українського суспільства на протестні та протиправні дії проти законної української влади», - стверджується у коментарі МЗС РФ.