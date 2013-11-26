Угода про асоціацію сприятиме торгівлі між Україною та Росією – євродипломат

Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною не несе загрози зменшенню торгівлі між Україною та Росією, а навпаки - сприятиме її зростанню, заявив чільний європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це дипломат заявив, розповідаючи про підготовку до саміту ”Східного партнерства” у Вільнюсі наприкінці цього тижня.

«Не повинно бути втрат у торгівлі між Росією та Україною через глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Навіть навпаки - ми передбачаємо збільшення обсягів торгівлі між двома країнами», - сказав дипломат.

«Україна зазнала певних втрат і втрат економічних можливостей з Росією. Це сталося ще до встановлення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Ми б шкодували про будь-який тиск, який може чинитися на Україну», - сказав дипломат.

«Ми розуміємо, що Україна нині в серйозній економічній ситуації. Ми підтримуємо надання Україні коштів від МВФ, але існують вимоги. У разі, коли кошти МВФ будуть виділені, ми б також надали Україні біля 600 мільйонів євро», - додав він. (Нагадаємо, Україна прагне отримати від МВФ обіцяний кредит в розмірі до 15 мільярдів доларів, але Фонд виставляє умови – зокрема, підняття цін на газ і тепло для населення, що Київ вважає неприйнятним. ЄС зі свого боку наразі не виділив Україні 610 мільйонів євро обіцяної допомоги - УНІАН.)

Водночас, дипломат відкинув пропозицію уряду України провести консультації у тристоронньому форматі ЄС-Україна-Росія.

«Ми маємо плідні дискусії з Росією. Неформально ми вже говорили з Росією про Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною. Але тристоронні переговори не продуктивні…», - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, вже п’яту добу у Києві тривають мітинги проти зупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Протести розпочалися стихійно 21 листопада після того, як уряд видав розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС 28-29 листопада ц.р. у Вільнюсі.

24 листопада у Києві на Європейській площі відбувся більш як стотисячний мітинг. Кількатисячні мітинги пройшли також по всій Україні.