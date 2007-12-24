Тимошенко ще не узгодила з Ющенком всіх призначень?

Перенесення засідання Кабінету міністрів з 24 на 26 грудня зумовлене необхідністю додатково узгодити кадрові пропозиції уряду і Президента України Віктора ЮЩЕНКА на ключові посади.

Про це УНІАН повідомило джерело у Секретаріаті Президента.

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, йдеться про кандидатури на посади керівників НАК “Нафтогаз України”, НАЕК «Енергоатом», Державної податкової адміністрації та Державної митної служби.

Крім того, як стверджує джерело, Секретаріат Президента надіслав до уряду пропозицію щодо призначення Євгена ЧЕРВОНЕНКА на вакантну посаду віце-прем’єр-міністра України. Йдеться про те, що Є.ЧЕРВОНЕНКО на цій посаді, зокрема, вестиме питання підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, уточнив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, засідання Кабінету міністрів, яке планувалася провести сьогодні, 24 грудня, перенесено на середу, 26 груднязгідно з домовленістю між Президентом України В.ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

“Сьогодні відбулась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, під час якої обговорювалось питання щодо підготовки та розгляду на засіданні уряду проекту державного бюджету на 2008 рік. Президент висловив бажання взяти участь у цьому засіданні. Тому сьогоднішнє засідання перенесено на середу”. – сказала прес-секретар прем`єра Марина СОРОКА.

Водночас Президент України своїм указом від 24 грудня звільнив Є.ЧЕРВОНЕНКА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу.