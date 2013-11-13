Телеканал Маркова подав зустрічний позов до суду у справі про позбавлення ліцензії

Підконтрольний колишньому народному депутату Ігорю Маркову одеський телеканал АТВ подав зустрічний судовий позов до Національної ради з телебачення і радіомовлення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник адміністрації телеканалу.

«Ми звернулися до Одеського окружного адміністративного суду із зустрічним позовом до Нацради, яка прагне позбавити наш канал ліцензії. Ми вважаємо, що позовні вимоги Нацради безпідставні в повному обсязі. Засідання суду призначене на 13 листопада», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня телеканал АТВ заявив про намір Нацради з телебачення і радіомовлення позбавити телеканал ліцензії. Це рішення Нацрада ухвалила на засіданні 23 жовтня, на яке керівництво телеканалу не запросили.

Нацрада розповсюдила у ЗМІ пояснення начальника відділу правового забезпечення Олега Шосталя, який обґрунтував ухвалення рішення: «Компанія АТВ порушила ч. 4 ст. 35 Закону «Про телебачення і радіомовлення», яка зобов'язує телевізійників протягом 10 днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії. У випадку з АТВ такі зміни відбулися ще у 2009 році, а саме – у зв'язку зі смертю Віталія Баранова, власника 12% телекомпанії АТВ. Проте є продовжена ліцензія, у якій цього власника вказано як діючого на сьогоднішній день».

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За словами голови Нацради Володимира Манжосова, Нацрада дізналася про ці зміни із звернення громадянина Дмитра Порошина, який також надав нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть Баранова.

7 листопада справу про позбавлення ліцензії АТВ було передано на розгляд з Києва до Одеського окружного адміністративного суду.

Маркову інкримінують організацію і скоєння побиття учасників пікету в Одесі. За даними міліції, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення у місті пам'ятника Єкатерині ІІ.

22 жовтня 2013 року Маркову було вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.