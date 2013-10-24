У телеканалу екс-депутата Маркова хочуть забрати ліцензію

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії одеського телеканалу "АТВ", діяльність якого безпосередньо пов'язана з Ігорем Марковим.

Як повідомила "Сегодня" співробітниця телеканалу Валерія, інформацію про те, що Нацрада вчора, 23 жовтня, вирішила звернутися до суду - дізналися з місцевих ЗМІ. "Про засідання Нацради нас ніхто не попереджав, і з самої ради жодних документів, що підтверджує цей факт, не надходило", - говорять в "АТВ".

Нацрада з телебачення і радіомовлення аргументувала своє рішення тим, що компанія не подала заяву про переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами в складі власників, які відбулися ще в 2009 році. Тоді помер Віталій Баранов - один із співвласників, якому належало 12% телекомпанії АТВ.

У Нацраді підкреслюють, що "АТВ" порушує ч. 4 ст. 35 закону "Про телебачення і радіомовлення", яка зобов'язує мовників протягом десяти днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії, а керівництво каналу цього не зробило.

"Відповідно до пункту б) ч. 5 с. 37 зазначеного закону, Національна рада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата. Саме таке рішення і було прийнято національним регулятором на засіданні 23 жовтня 2013", - повідомили в Нацраді.